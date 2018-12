PSV sluit Europees seizoen door gelijkspel in Milaan met een positief gevoel af

MILAAN - Door een 1-1 gelijkspel in het duel met Internazionale heeft PSV het Europese seizoen afgesloten met een enigszins postief gevoel. De Eindhovenaren stonden lang met 0-1 voor en vochten voor wat ze waard waren. Maar zoals wel vaker dit Champions League-seizoen, lukte het ze niet om die voorsprong vast te houden.

PSV kwam dit seizoen in zes Champions League-wedstrijden viermaal op voorsprong, maar met de uiteindelijke schamele twee punten lukte het PSV dus niet om een van die keren de voorsprong ook vast te houden. “Maar we kunnen het toernooi wel met opgeheven hoofd verlaten”, zegt PSV-trainer Mark van Bommel in gesprek met Veronica.

Hirving Lozano zette PSV na dertien minuten uit het niets op voorsprong. Daarvoor was Inter als een werveldwind aan de wedstrijd begonnen. Toch was het Steven Bergwijn die aan de rechterkant de bal ontfutselde bij Inter-verdediger Kwadwo Asamoah en de bal panklaar op het hoofd wist te leggen van Lozano. De Mexicaanse aanvaller kopte daarna goed binnen.

Tegengoal

PSV kreeg vooral in de omschakeling de kans om de voorsprong uit te breiden, al bleef Inter in het restant van de wedstrijd ook gevaarlijk. In het tweede bedrijf hield Jeroen Zoet de ploeg van Mark van Bommel meermaals op de been. Maar na 70 minuten was daar dan toch weer de tegengoal. Inter-spits Mauro Icardi kopte een voorzet achter de PSV-goalie.

In het vervolg van de wedstrijd kregen beide ploegen nog kansen, maar na 94 minuten spelen floot scheidsrechter Felix Zwayer af. Met het gelijke spel zal Inter het meeste mee zitten, aangezien de Italianen met een overwinning door waren gegaan naar de laatste zestien van de Champions League.

'Alles aan gedaan'

Mark van Bommel blikte in gesprek met Veronica nog kort terug op de Champions League-campagne. "We hebben met lef gespeeld en het zag er bij vlagen goed uit, ook vandaag. We hebben laten zien dat we ons kunnen meten met deze topploegen. Ook al hebben we maar twee punten behaald, dat doet niks af aan de prestatie. We hebben er echt alles aan gedaan."