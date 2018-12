Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











PSV uit het niets op voorsprong in Milaan, Hirving Lozano kopt raak [LIVE] PSV speelt vanavond in Milaan tegen Inter (foto: VI Images).

MILAAN - PSV is al uitgeschakeld in de Champions League, maar de ploeg van Mark van Bommel zal graag de eerste driepunter in drie jaar in het miljoenenbal willen pakken. In Milaan is Internazionale de tegenstander. Volg hieronder het wedstrijdverloop LIVE. De aftrap is om 21.00 uur.

Geschreven door Job Willemse

21. Het centrale duo van PSV heeft in de eerste twintig minuten heel veel moeite met Mauro Icardi. De Argentijnse spits was in de heenwedstrijd in Eindhoven ook al een plaag voor de PSV-defensie. 18. Inter schuttert in de verdediging, maar aanvallend is de ploeg al wel meermaals gevaarlijk geweest. Net schiet Politano de bal op doel, die wordt van richting veranderd door Sainsbury. Uit de corner die daarop volgt gebeurt niks. 14. Vervolgens krijgt PSV via Luuk de Jong de kans op een tweede goal, maar de spits van de Eindhovenaren stuit op Inter-doelman Samir Handanovic. 13. Doelpunt PSV! Steven Bergwijn ontfutselt de bal in de defensie van Inter en geeft uitstekend voor op de volledig vrijstaande Hirving Lozano. De Mexicaan laat de bal goed op het hoofd vallen en zet PSV uit het niets op voorsprong. Het is overigens de vierde keer in zes wedstrijden in de Champions League dat PSV op voorsprong komt. 6. Na een fout van PSV-basisdebutant Trent Sainsbury in de opbouw, krijgt Inter nu een grotere kans. Inter-spits Icardi geeft voor op Perišić die de bal op de paal kopt. De Italianen zetten PSV stevig onder druk. 5. Daar is de eerste dreiging van de thuisploeg. Linksback Asamoah komt door over de linkerflank en schiet voorlangs. 1. De wedstrijd is begonnen in een zeer sfeervol Giuseppe Meazza. We houden je op de hoogte. FEITEN EN WEETJES Luuk de Jong kan vanavond een uniek record vestigen. De spits van PSV was in de voorgaande drie Champions League-wedstrijden telkens trefzeker en als hij vanavond weer scoort, dan is hij de eerste spits die voor een Nederlandse club in vier opeenvolgende Champions League-wedstrijden scoort.



De spits van PSV was in de voorgaande drie Champions League-wedstrijden telkens trefzeker en als hij vanavond weer scoort, dan is hij de eerste spits die voor een Nederlandse club in vier opeenvolgende Champions League-wedstrijden scoort. PSV is al klaar in Europa. De ploeg van Mark van Bommel behaalde pas één punt uit de eerste vijf wedstrijden. Dat punt behaalde PSV tegen Inter, de tegenstander van vanavond.



De ploeg van Mark van Bommel behaalde pas één punt uit de eerste vijf wedstrijden. Dat punt behaalde PSV tegen Inter, de tegenstander van vanavond. De Italianen spelen nog wél ergens voor. Een overwinning op PSV en puntverlies van Tottenham Hotspur in het duel met Barcelona is genoeg voor Inter om zich te voegen bij de laatste zestien in het miljoenenbal.



Een overwinning op PSV en puntverlies van Tottenham Hotspur in het duel met Barcelona is genoeg voor Inter om zich te voegen bij de laatste zestien in het miljoenenbal. Het is al weer enige tijd geleden dat Inter een wedstrijd wist te winnen. De nummer drie van de Serie A won 24 november met 3-0 van Frosinone, maar wist in de drie daaropvolgende duels niet één keer de volle buit te pakken. Afgelopen weekend verloor Inter met 1-0 van Juventus. LEES OOK: 'Anders had ik niet naar Milaan hoeven te komen', vriendengroep uit Nuenen rekent op drie punten PSV OPSTELLINGEN: LEES OOK: Mark van Bommel vindt dat PSV grote stappen heeft gezet in Europa