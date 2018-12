Oudste inwoonster van Brabant overleden op 108-jarige leeftijd

EERSEL - De oudste inwoonster van Brabant, Jo van de Westelaken-Van Luijtelaar, is afgelopen zondag overleden. Dat laat haar familie weten aan Omroep Brabant. In maart van dit jaar mocht de vrouw uit Eersel nog 108 kaarsjes uitblazen.

De vrouw was waarschijnlijk gezegend met heel goede genen. Jo's zus Lisette werd namelijk 107 jaar oud. Ze overleed twaalf dagen voordat ze 108 zou worden. Nooit eerder haalden twee zussen of broers in ons land tegelijk zo’n hoge leeftijd.

LEES OOK: Jo mag 108 kaarsjes uitblazen: 'In het koppie zit alles nog goed'



Op de 108e verjaardag van Jo van de Westelaken-Van Luijtelaar vertelde haar dochter dat ze geestelijk helemaal bij was. "Ze ziet en hoort slecht. En ook loopt ze slecht. Maar in het koppie zit alles nog goed. Ze klaagt nooit en ze heeft altijd belangstelling voor een ander."

Oudste van Brabant

De huidige oudste vrouw van Brabant is nu Jansje Lipplaa-Goeman uit Den Bosch. Zij werd in april van dit jaar 108.