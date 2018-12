PSV'ers over vijandelijke sfeer in stadion Inter: 'Lekker om in die sfeer te spelen'

MILAAN - PSV heeft het Champions League-seizoen afgesloten in een kolkend Giuseppe Meazza. De Italiaanse fans trakteerden de PSV'ers meermaals op striemende fluitconcerten, maar daar hadden Denzel Dumfries en Pablo Rosario maling aan.

Bij het betreden van het veld voor de warming-up werden de spelers van PSV al verwelkomd met een fluitconcert. "Daar kan ik wel van genieten", zegt Denzel Dumfries daarover. "De supporters zetten zo wel de toon, maar dat is alleen maar mooi. Ik vind het wel lekker om in die sfeer te spelen." Ook Rosario heeft ondanks het gelijke spel genoten van de het spelen in Giuseppe Meazza. "Mooi om de laatste wedstrijd hier te spelen. De vijandelijkheid leek een beetje op Feyenoord, maar het heeft geen invloed op ons gehad."

“We hebben vandaag weer laten zien waar we toe in staat zijn”, zegt Rosario na de wedstrijd tegen Internazionale. “We komen goed op voorsprong, maar jammer genoeg maakt Inter alsnog de 1-1.” Die gelijkmaker werd overigens binnen gekopt door topspits Mauro Icardi, die opnieuw zijn kwaliteiten toonde. “We weten wat hij kan en hij laat het weer zien. Maar voor de rest heeft hij niet veel gedaan, omdat we goed stonden.”

Denzel Dumfries kon uiteindelijk wel leven met het gelijke spel, maar is enigszins kritisch op de Europese campagne van zijn ploeg. “Het is niet slecht om hier gelijk te spelen. Maar we hebben in deze wedstrijden wel nagelaten om ons zelf te belonen. Het was de zwaarste poule die je kon loten. Maar als je in vier van de zes wedstrijden op voorsprong komt, zijn twee punten als eindresultaat te weinig.”

Daar is Rosario het mee eens. “We hebben onszelf tekort gedaan. Maar uiteindelijk moeten we met opgeheven hoofd de Champions League verlaten.” De eerste Europese ervaringen van beide spelers smaakt zeker naar mee. “Ja, zeker. Dit is het podium waar je wilt spelen. Dit is het mooiste wat er is", zegt Dumfries.