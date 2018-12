Melding schietpartij in Den Bosch blijkt vals, politie houdt man aan

DEN BOSCH - Agenten hebben dinsdagavond rond elf uur in de Jan Schöfferlaan in Den Bosch een man aangehouden. Ze waren afgekomen op een melding van een schietpartij.

Later bleek dat het om een valse melding ging. Er was dus geen sprake van een schietpartij, zo liet de politie via Twitter weten. De man wilde om onbekende redenen de aandacht van de politie trekken.

De verdachte is geboeid meegenomen naar het bureau. De politie doet verder onderzoek.