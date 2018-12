DEN BOSCH - Agenten hebben dinsdagavond rond elf uur in de Jan Schöfferlaan in Den Bosch een man aangehouden. Ze waren afgekomen op een melding van een schietpartij.

De verdachte is geboeid afgevoerd. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Voor zover bekend is er niet geschoten.

De politie hield in de omgeving nog een zoekactie.