Ook Vlaanderen zingt nu over Jacqueline en haar vaseline

BREDA - 'Hé Jacqueline, waar is de vaseline?' Wie heeft het legendarische carnavalslied van Mosterd na de Maaltijd dit jaar niet meegezongen? Nadat het carnavalstrio tijdens 3 Uurkes Vurraf de hoogst haalbare prijs in de carnavalswereld won, volgden nog veel meer successen voor de mannen uit Hoeven. Het lied kreeg een eigen versie in Duitsland en sinds deze week zingen ook onze zuiderburen het mee met de Vlaamse polonaisekoning Steve Tielens.

In de Belgische versie draait het verhaal om Zuster Vaseline, een karikatuur uit een humoristisch televisieprogramma. De mondige moeder overste zorgt er dit keer niet alleen voor dat de kniptang van de Vlaamse treinconducteur gesmeerd blijft.

Trots

Zanger Robèrt van der Wegen van Mosterd na de Maaltijd is trots dat hun lied opnieuw in een ander land wordt uitgebracht. "Ik denk dat het voor Vlaanderen zeker een hele leuke versie is geworden."

Enkele weken geleden werd hij gebeld door de razend populaire 'ambiancemaker' uit België met de vraag of hij het lied mocht opnemen. "Nou, dat vinden wij natuurlijk alleen maar leuk!" Inmiddels is de originele kraker van de Hoevense zangers op YouTube al de twee miljoen views gepasseerd.

3 Uurkes Vurraf

Mosterd na de Maaltijd won dit jaar de Kies je Kraker-trofee voor het beste carnavalslied. De award werd uitgereikt tijdens het Omroep Brabant-programma 3 Uurkes Vurraf. Kort daarna werd het trio benaderd door de Duitse groep Dorfrocker en kwam alles in een stroomversnelling. De internationale contracten werden getekend en de zomerhit voor Mallorca was geboren.

Hoe mooi zou het zijn als er binnenkort ook een Franse versie wordt gemaakt van de oer-Hollandse carnavalskraker? Van der Weegen heeft er wel ideeën bij. "Ik denk dat Stromae er een héél gevoelig nummer van kan maken. Het zal dan zoiets worden als 'Hé Jacqueline ou est la vaseline'", zegt hij gekscherend.

Nieuw nummer

Hij acht het niet ondenkbaar dat het lied nog een keer uitgebracht wordt in Oostbloklanden zoals Polen. "De Polka heeft namelijk wel wat raakvlakken met onze carnavalsmuziek", zegt de zanger. "Maar eerst gaan we ons richting op carnaval 2019. Een nieuw lied is in de maak!"