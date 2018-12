Deel dit artikel:













Met deze dronerace won René een Drone Award [VIDEO] René Sebastian uit Best. (foto: Omroep Brabant)

BEST - René Sebastian (32) wint na jaren oefenen een Drone Award, de prijs voor de beste dronevideo van het jaar. Twee drones met een 360 graden camera die elkaar achtervolgen door het bos. Dat was volgens het publiek de beste dronevideo in de categorie 'racing'. “Het winnen van de prijs is een kroon op mijn werk.”

Geschreven door Linda Bak

De Drone Awards werden dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt door de website drones.nl. De wedstrijd bestaat uit twee categorieën, luchtfotografie en racing. De website selecteert vier genomineerden per categorie. Uiteindelijk kiest het publiek de beste dronevideo. De winnaars krijgen een luxe backpack en 250 euro shoptegoed van Droneshop.nl. LEES OOK: 'Kijk hem gaan: René (32) in de race voor Drone Awards: ‘Echt te gek' [VIDEO]' De professionele dronepiloot wilde zich onderscheiden met een video vol actie in plaats van rustige dronebeelden. Dat pakte goed uit voor hem. “Ik ben erg blij met de prijs! Het 250 euro shoptegoed schenk ik aan mijn vrienden Ralph en Thomas, die meewerkten aan deze video”, zegt hij. De winnende video van René Sebastian. Brabantse genomineerden

René is niet de enige Brabander die genomineerd is. Sander Coppens uit Breda nam deel aan de categorie ‘luchtfotografie’. De Bredanaar viel met zijn video over de Oosterscheldekering buiten de prijzen.