Man en vrouw aangehouden voor mishandeling man in Rosmalen

ROSMALEN - Een 36-jarige man uit Den Bosch en een 25-jarige vrouw uit Rosmalen zijn woensdagochtend aangehouden voor de mishandeling van een 40-jarige man in Rosmalen. De verdachte belde bij de man uit Rosmalen aan en toen hij de deur opendeed, ging hij hem te lijf met een soort knuppel. De vrouw wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor de mishandeling.

De aangehouden man wordt er van verdacht de daadwerkelijke mishandeling te hebben gepleegd. Hij werd aan het begin van de ochtend door een arrestatieteam opgepakt. Het vermoeden bestaat dat de man mogelijk in opdracht van de aangehouden vrouw handelde.

Volgens de politie was de man goed voorbereid op de aanval. Uit onderzoek bleek dat hij via een brandtrap van het appartementencomplex was gevlucht.

Motief onbekend

Over de achtergrond van de mishandeling en het mogelijke motief is niets bekend. Volgens de politie is er nog veel onduidelijk over de concrete aanleiding van de aanval. Het tweetal zit vast en wordt de komende tijd uitgebreid gehoord.

