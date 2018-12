Speelt PSV volgend jaar weer in de Champions League? Willy en René weten het zeker

EINDHOVEN - PSV kan zich weer volledig gaan richten op de Eredivisie. Dinsdagavond speelde PSV in zijn laatste Champions League van dit seizoen gelijk (1-1) tegen Inter. Willy en René van de Kerkhof vinden dat PSV op een mooie manier afscheid heeft genomen van de Champions League. “Het was een leuke wedstrijd om te zien en we kunnen met vertrouwen de komende weken tegemoet zien.”

René vindt dat PSV geconsenteerd speelde en voor hem was Jeroen Zoet de uitblinker van de avond. Willy plaatst wel een kritische noot: ”Je ziet dat ze gisteren toch op een paar puntje tekort kwamen. De gelijkmaker vond ik een grote fout van Sainsbury. Dat was jammer, want misschien had er wel een overwinning ingezeten. Maar ik ben ook dik tevreden met een punt.”

Volgend jaar in de Champions League

De oud-voetballers zijn ervan overtuigd dat PSV ook volgend jaar weer op het miljoenenbal aantreed. “Het elftal zit goed in elkaar”, vindt René. “Ze hadden een van de zwaarste lotingen. Als je net zoveel geluk hebt als Ajax, die toch twee zwakkere tegenstanders treft, maak je kans om de volgende ronde te halen. Ik denk dat de affiches geweldig waren en dat ze de volgende keer gewoon geluk moeten hebben met de loting.”

Willy sluit zich daarbij aan. “Als je de zes wedstrijden analyseert, vind ik dat we niet de mindere geweest zijn. We hadden ook op de tweede plaats kunnen eindigen, want we deden niks onder voor Tottenham en Inter. Maar PSV heeft wat meer ervaring nodig met het spelen op dit niveau.”