Wielerronde Vuelta komt definitief naar Breda en 's-Hertogenbosch in 2020

NOORD-BRABANT - Brabant mag definitief in 2020 een van de grootste wielerkoers verwelkomen. De tweede etappe van de Vuelta start in ’s-Hertogenbosch en de volgende dag beginnen ze in Breda en rijden ze door Noord-Brabant. De eerste etappe start in Utrecht.

De gemeenten Breda en ’s-Hertogenbosch reageerden enthousiast op de komst van de wielerronde. “De wielersport is populair in ’s-Hertogenbosch. Zo hebben we alle landelijke koersen en de Tour de France in ’s-Hertogenbosch mogen ontvangen en organiseren we jaarlijks het Nationale Wielergala. We zijn dan ook enthousiast dat we onze inwoners en bezoekers in 2020 kunnen laten genieten van de Vuelta a España”, aldus Huib van Olden, wethouder sport van ’s-Hertogenbosch.

Rood gekleurd

De provincies en steden zullen een feest maken van de Ronde van Spanje. De steden die meedoen zullen aan de start de Vuelta rode kleuren hebben en ook in aanloop naar de koers zullen de steden rood kleuren.

Wethouder van sport uit Breda, Daan Quaars heeft grootse plannen. “Gaaf dat de Vuelta wielrenners in 2020 echt over de Grote Markt in Breda fietsen. Ik ga ervoor om zoveel mogelijk mensen te betrekken om er samen een heel groot feest van te maken in de stad en regio. We organiseren een Vuelta Café met wisselende thema’s, om zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen. We denken bijvoorbeeld aan een Vuelta Ondernemers Café en een Vuelta Cultuur Café en een Vuelta in de wijk Café.”

De Vuelta is naast de Giro d’Italia en de Tour de France één van de drie grote wielerrondes. De Ronde van Spanje duurt drie weken en start in augustus.