Schietpartij verjaardagsfeest: 12 jaar cel voor voortvluchtige dader

BREDA - Christo H. is woensdag veroordeeld tot 12 jaar cel voor het neerschieten van twee mannen tijdens een verjaardagsfeest in Bergen op Zoom. Dat gebeurde op 27 juni 2015. De rechtbank achtte de schutter uit Bergen op Zoom, die overigens sindsdien voortvluchtig is, schuldig aan poging tot doodslag.

De schietpartij vond plaats op een woonwagenkamp aan het IJslandpad. Na zijn daad nam H. de benen en is sindsdien niet meer in het openbaar gezien.

Ruzie

De aanleiding van de schietpartij was een ruzie tussen kinderen in een speeltuin in de buurt. Die ruzie ontstond mogelijk tussen de zus van H. en een van de slachtoffers. Nadat de ruzie was gesust, dook H. op bij het feest. Hij was gewapend. De verklaringen lopen uiteen over hoe en wanneer het wapen precies is gebruikt. Wel is duidelijk dat H. van dichtbij schoot.

Wonder boven wonder overleefden beide slachtoffers de schietpartij. Een van hen werd geraakt in de buik en de rug, de ander in zijn been. H. moet de zwaarst getroffen man een schadevergoeding betalen van 88.547 euro en de andere man een bedrag van bijna 10.000 euro.