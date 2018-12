Kerstpakket wint aan populariteit: Udens bedrijf levert er een kwart miljoen

"Ik merk dat bedrijven een cadeaubon toch onpersoonlijk vinden en daarom weer voor een kerstpakket kiezen", vertelt directeur Bart Poierrié. Hij ziet verder dat de eindejaarscadeaus ook weer wat mogen kosten: "60 euro oplopend tot 100 euro is vrij normaal en zelfs pakketten van 150 euro zijn geen uitzondering." Het pakket met daarin een koelboxje en voornamelijk Nederlands eten is het populairst bij de Brabantse ondernemer.

Dozen met daarin dure producten zoals koelboxen, tosti- en wafelijzers zijn populair bij het Udense bedrijf. "Ook pakketten met een zogeheten grabbelton effect blijven in trek. Dat zijn dozen van zo'n vijftig euro met zoveel mogelijk eten." Aan zo'n pakket heeft Poierrié zelf ook goede herinneringen. "Ik kreeg dat jaren geleden toen mijn kinderen nog klein waren en die bleven maar uitpakken. Dat vonden we prachtig zo bij de kerstboom!"

Topdrukte

In een loods zijn tientallen mensen hard bezig pakketten in te pakken. Dat is wat aan de late kant geeft de directeur toe. "Bedrijven bestellen steeds later bij ons, ze gaan een beetje uit van het online principe: Vandaag besteld, morgen in huis." Dit jaar is voor het eerst uitgeweken naar een grotere loods van hun transportpartner. "Het paste niet meer in de loods naast onze showroom, dus daarom zijn we uitgeweken naar Van den Heuvel."

Er zijn drie inpaklijnen, elke inpaklijn produceert elk uur zo'n driehonderd kant-en-klare kerstpakketten. "We pakken op het moment zo'n 4.500 pakketten per dag in. Met bestellingen van soms wel honderden tot soms duizenden dozen per bedrijf is dat ook wel nodig", vertelt Poierrié. In de hal wordt de ene na de andere pallet vol kerstpakketten ingeseald en klaargezet voor transport.

Ook al wordt er nog hard gewerkt, toch is het Udense bedrijf bijna uitverkocht. "Maar we hebben nog een paar duizend pakketten op voorraad, dus we kunnen bedrijven nog uit de brand helpen. De klant is immers koning."