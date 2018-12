Deel dit artikel:













Achtervolging vanuit Duitsland eindigt op A67 bij Duizel, een verdachte uit boom gehaald De auto staat met geopende portieren op de snelweg. (Foto: Rico Vogels/SQ Vision)

DUIZEL - Een achtervolging die in Duitsland begon is woensdagavond geëindigd op de snelweg A67 bij Duizel. De politie heeft twee van de drie mannen die in een auto zaten die ze volgde, aangehouden. Een van de verdachten had zich in een boom verstopt.

Geschreven door Bart Elzendoorn

De achtervolging werd in Duitsland ingezet. Op de A67 bij Duizel zetten de verdachten hun auto stil, waarna ze er te voet vandoor gingen. De auto werd met geopende portieren op de linkerrijstrook van de snelweg achtergelaten. Naast de auto, met Italiaans kenteken, lag een gebroken fles. Een persoon nog zoek

Er is nog een verdachte voortvluchtig. Mogelijk houdt die persoon zich schuil aan de kant van de snelweg die aan Eersel grenst, zo was woensdagavond de gedachte. Waarom de mannen achtervolgd werden, is evenmin duidelijk. Nederlandse agenten schoten hun Duitse collega’s te hulp toen de verdachten ons land binnen reden. Boven Duizel cirkelde een tijd een politiehelikopter. De achtervolging begon in Duitsland en eindigde in Duizel. (Foto: Rico Vogels/SQ Vision)