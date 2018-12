'Ze was een betrokken, lieve vrouw', collega's rouwen om dood Alexandra (43) na fataal ongeluk

BREDA - "Het is verschrikkelijk. Alexandra was een hele betrokken, lieve vrouw", vertelt Ed Engelaar over zijn collega die maandag om het leven kwam bij een heftig ongeluk in Breda. "De klap is groot." Alexandra Brandes zat samen met Madelon Daamen (28) in de auto toen deze na een botsing op de Backer de Ruebweg in brand vloog.

"Alexandra had een heel groot zorghart. Door haar grote betrokkenheid was het echt iemand die je naast je bed of bij je in huis wil hebben als je hulp nodig hebt", beschrijft hij haar. Ed Engelander is eigenaar van PIDZ (professionals in de zorg) in Roosendaal, waar de 43-jarige Bredase zich begin dit jaar bij aansloot.

LEES OOK: 'Volstrekt onverwacht en een mokerslag': VVR Rijsbergen rouwt om overlijden Madelon Daamen

"Ze was zelfstandig zorgprofessional en via PIDZ werd ze gedetacheerd bij andere bedrijven", legt hij uit. Op de dag van het fatale ongeluk was ze samen met Madelon op weg naar een cliënt. Op de Backer de Ruebweg in Breda, op het viaduct over de A16, ging het volledig mis toen hun auto in botsing kwam met een andere auto. De auto waar Madelon en Alexandra in zaten vloog in brand en de twee vrouwen kwamen hierbij om het leven.

'Familielid verloren'

"Ondanks dat we met allemaal zelfstandigen werken, zijn we wel heel erg met elkaar verbonden. Het is echt een familiegevoel", vertelt Engelander. "Ik niet alleen, maar het hele team is geraakt. We zijn een familielid verloren."

Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Een 80-jarige bestuurder wordt verdacht van betrokkenheid bij het ongeluk.