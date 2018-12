Zonder bijen geen mensen en daarom moeten we beter voor die beestjes gaan zorgen

Niet alleen natuurorganisaties en gemeenten hebben het convenant ondertekenend. Ook de Suiker Unie en Fruitport West-Brabant zijn aangehaakt. Voor hen is de bestuiving door bijen van levensbelang.

'Aaien en koesteren'

'Als er geen bestuivers zijn, dan krijg je aardbeien die niet zo mooi zijn", legt Carlo Braat uit. Dus voor bijvoorbeeld aardbeien, peren en appels is die bestuiving ontzettend belangrijk." Als er geen bestuiving plaatsvindt, ontstaan er dus geen of nauwelijks bruikbare vruchten. "Geen vruchten, geen eten. Zo simpel is het."

Veel mensen vinden bijen 's zomers vooral heel irritant. Wethouder en bijenambassadeur René Lazeroms was zo iemand. "Als je een bij aan ziet komen vliegen, wil je hem weg slaan. Maar sinds ik me verdiept heb in dit onderwerp, koester ik de bij en zal ik de bij eerder gaan aaien denk ik."

Bijenconvenant

De belangrijkste punten in het convenant zijn: de kansenkaart, het bijhouden van bermen en lesgeven op scholen. Met behulp van de kansenkaart wordt er een overzicht gemaakt van wat er in welke gemeente moet worden verbeterd op het gebied van bijen en andere bestuivers.

Qua bermen is het vooral belangrijk dat er meer bloemen komen en dat er niet te veel wordt gemaaid. "Wat de wegen zijn voor de mensen, zijn de bermen voor de bijen", vertelt Riny van Empel. Ze is coördinator van Bijenlandschap West-Brabant. "We willen daar meer bloemen en dat het niet allemaal tegelijkertijd en te vroeg gemaaid wordt."