Vestigt de wolf zich in Brabant? De Partij voor de Dieren kan niet wachten

DEN BOSCH - Recent is er één keer een wolf in Brabant geweest. Dat is nu ongeveer een jaar geleden. Het was een Duitse wolf die op weg naar België een stukje afsneed via Brabant. Volgens deskundigen is het wachten op het moment dat de wolf besluit dat hij net zo goed in Brabant kan blijven. De Partij voor de Dieren kan niet wachten. De PvdD is alleen bang dat de wolf zijn leven in Brabant niet zeker is. Maar als de wolf komt staan provinciebestuurders niet meteen met het geweer in de aanslag.

Geschreven door Jan de Vries

Een tijdje geleden stelde de PvdD er al vragen over aan de verantwoordelijke provinciebestuurders. Want er circuleert een interprovinciaal wolvenplan. Een wolf houdt zich namelijk niet aan provinciegrenzen dus moet je als provincies samen een plan maken. En in dat plan staat dat je een wolf kunt doodschieten als hij gevaarlijk wordt. In antwoord op die vragen schrijven Gedeputeerde Staten nu dat het zo'n vaart niet zal lopen. LEES OOK: De wolf was met kerst even in Brabant: ‘Dit is uniek voor onze provincie’ Doden is vloeken in de kerk van een partij die opkomt voor dieren. Dus vroeg PvdD Statenlid Paranka Surminski waarom Gedeputeerde Staten alleen al denken aan het doden van een wolf? Beschermde diersoort

Gedeputeerde Staten blijken daar helemaal niet direct aan te denken. De wolf is een beschermde inheemse diersoort en er niemand in het provinciehuis die plannen heeft een wolf dood te schieten als het dier Brabant als domicilie kiest. Maar het kan wel als het moet. Bijvoorbeeld als een wolf mensen aanvalt door hondsdolheid. Doden van wolven gebeurt alleen als er geen andere oplossing meer is. Als een wolf schapen aanvalt dan zal er ook eerst gekeken worden naar manieren om die schapen beter te beschermen voordat de wolf zelf het loodje moet leggen. De wolf die zich in Brabant vestigt hoeft zich dan ook niet bedreigd te voelen zolang hij of zij geen overlast veroorzaakt.