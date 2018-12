Franse automobilist gooit drugs uit zijn auto op de A58

BERGEN OP ZOOM - Een Franse automobilist heeft woensdagavond tijdens een achtervolging van de politie zijn drugs proberen weg te gooien op de A58. De achtervolging vond plaats bij Bergen op Zoom. De politie vond de cocaïne en heroïne later terug.

De 34-jarige man reed op de A16 en de politie, die bezig was met een controle, vroeg de bestuurder met een stopteken om te stoppen. Het stopteken negeerde hij en reed snel weg. De man gooide tijdens de achtervolging twee keer iets naar buiten. Dat bleek later de drugs te zijn. De politie heeft de auto tot stilstand kunnen krijgen.

De politie vond later nog een halve kilo drugs in zijn auto. De man is aangehouden.