Waar vind je vuurwerkvrije zones met oud en nieuw? Een overzicht

DEN BOSCH - In 8 van de 64 Brabantse gemeenten mag tijdens de jaarwisseling niet meer overal vuurwerk afgestoken worden. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vier van de acht gemeenten hebben dit jaar voor het eerst een vuurwerkvrije zone.

Inwoners van Geertruidenberg, Tilburg, Boxtel, Drimmelen, Bergeijk, Helmond, Oosterhout en Baarle-Nassau moeten goed kijken voor ze vuurwerk afsteken. Hier zijn namelijk vuurwerkvrije zone. In Oirschot is het juist andersom: daar was vorig jaar wel een vuurwerkvrije zone, maar dit jaar niet meer.

Hoewel de consument in een aantal gemeenten dus niet meer overal vuurwerk af mag steken, is er maar in één gemeente een georganiseerde vuurwerkshow. Alleen in Breda kunnen mensen genieten van een professionele vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling. In Tilburg was vorig jaar ook een show, maar dit jaar dus niet.

Pleidooi tegen vuurpijlen en knalvuurwerk

Een op de vijf Brabantse gemeenten steunt het pleidooi van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden. Dit omdat het volgens de Raad zorgt voor veel overlast en honderden gewonden per jaar. Landelijk gezien steunen zelfs één op de drie gemeenten het pleidooi.

Bekijk op de kaart of er vuurwerkvrije zones zijn in jouw gemeente