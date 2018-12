Na brand in crematorium Zuylen in Breda wordt er vanaf vrijdag weer gecremeerd

LEES OOK: Veel schade na uitslaande brand crematorium Breda

Het crematorium in Breda beschikt over meerdere aula's. Daardoor konden alle afscheidsdiensten wel in Breda doorgaan, al was het dan soms in een andere ruimte dan gepland. De doden werden na het afscheid voor de daadwerkelijke crematie naar crematoria in Roosendaal, Bergen op Zoom en Tilburg gebracht.

Ook vrijdagochtend gebeurt dat nog. In totaal gaat het om 25 tot 30 crematies. Stapper: "Dat is niet wat je voor ogen hebt. We hebben overleg gehad met alle betrokken uitvaartondernemers. Zij hebben op hun beurt weer contact gehad met de families. Eén familie heeft besloten om de dienst ergens anders te laten plaatsvinden."

Aula gestript en schoongemaakt

Hoewel de crematie-installatie dus ongeschonden lijkt, richtte de brand elders in het getroffen gebouw wel grote schade aan. Stapper vertelt dat de brand woedde in het dak, in een hoek van één van de aula's.

"Daar is een oppervlak van zo'n drie bij drie meter verbrand. Maar de meeste schade is ontstaan door roet en bluswater. Dat roet zit overal. De hele aula moet dan ook worden gestript en schoongemaakt. Door de geur zijn bijvoorbeeld ook de stoelen onbruikbaar geworden. Ook een vleugel die er stond, en de beeld- en geluidsinstallatie zijn afgeschreven. En misschien nog wel het meest pijnlijke voor ons, dat geldt ook voor een kunstwerk, een koperen zuil die zich splitst. Het was een symbool voor de afsplitsing."

Wat de oorzaak is geweest van de brand, is nog onbekend. Woensdag kwamen onderzoekers in opdracht van de verzekeringsmaatschappijen naar Zuylen, maar wat dat heeft opgeleverd is nog onduidelijk. Stapper geeft aan dat er geen signalen zijn die wijzen op brandstichting.

Eén koffiekamer minder

Een aannemer gaat snel aan de slag om de verwoeste aula te herstellen. In allerijl werd de afgelopen dagen een koffiekamer ingericht als aula. Dat betekent dat er nu evenveel ruimtes voor afscheidsdiensten gebruikt kunnen worden als voor de brand, maar dat er één koffiekamer minder is. "We zijn in overleg met horecagelegenheden in de buurt of we misschien bij grote drukte daar terechtkunnen. Maar het lijkt erop dat we zo voldoende capaciteit hebben."

Volgens Stapper maakt de brand duidelijk dat binnen crematorium Zuylen een bepaalde 'lenigheid van geest' bestaat. "Ook in deze situatie bleek dat we snel kunnen schakelen."