Vier 'gele hesjes' protesteren in Tilburg: 'De democratie is dood' Vier 'gele hesjes' protesteerden in Tilburg. (Foto: Jack Brekelmans)

TILBURG - Vier 'gele hesjes' protesteerden donderdagavond in het centrum van Tilburg. Via de Cityring liepen de demonstranten naar het Stadskantoor, om daar een brief te overhandigen aan gemeenteraadsleden. “Het systeem moet veranderen. Burgers moeten meer inspraak krijgen in de politiek", aldus Mark Klijsen, organisator van de protestmars.

Geschreven door Linda Bak

Hij heeft drie eisen: de invoer van bindende referenda, een gekozen burgemeester en een directe democratie volgens Zwitsers model. “Ik denk dat alles wat nu leeft onder mensen, bijvoorbeeld meer vaste banen, betere zorg en betaalbare energie, terug te leiden is naar deze drie punten”, legt hij uit. “Zo komt de democratie weer tot leven.” Meer inspraak voor burgers

De overheid moet burgers meer inspraak geven, vindt hij. “Dat kan door bindende referenda. Zowel in de lokale politiek als bij grote beslissingen en verdragen in de landelijke politiek, zoals dat van Marrakesh”, zegt hij. Hij noemt als voorbeelden in Tilburg de beslissingen rondom het draaiende huis en de verbouwing van het gemeentehuis in Tilburg waar hij als burger meer inspraak in wil hebben. Achterkamertjesbeslissingen

Klijsen hoopt dat burgemeester en wethouders de eisen ten harte neemt en doorgeeft aan de Eerste en Tweede Kamer. Na het doorvoeren van deze punten zullen er volgens de actievoerder minder achterkamertjesbeslissingen worden genomen door politieke partijen. “Daarnaast zullen beslissingen evenwichtiger worden en gaan politieke partijen meer rekening houden met hun achterban.” LEES OOK: 'Tientallen 'gele hesjes' protesteerden in Eindhoven' Frankrijk

Eerder protesteerden er ook al ‘gele hesjes’ in Eindhoven. De beweging is begonnen in Frankrijk, waar inwoners demonstreren tegen de groter wordende kloof tussen arm en rijk, de brandstofprijzen en president Macron.