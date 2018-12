Björn van der Doelen presenteert zijn vijfde album: 'Ik lul meer dan dat ik zing'

In de kapel van de Sonnerie zat het bomvol en de nieuwe liedjes vielen in goede aarde. "Altijd weer een spannend moment", zegt Van der Doelen. "Ik moet me de nieuwe liedjes eigen maken en het publiek moet er ook aan wennen."

'Eerst vakantie'

Maar zijn nieuwe album fanatiek promoten zoals sommige artiesten misschien meteen doen, doet Van der Doelen nog niet. "Eerst een weekje met vakantie, daar verheug ik me erg op. Ik regel heel veel zelf als er een nieuw album komt en dat is erg druk."

In maart gaat Björn van der Doelen dan de theaters in. "We gaan ongeveer twintig theaters doen met het hele clubje. We gaan lekker veel spelen en dan gaan de nieuwe liedjes ons helemaal eigen worden."

















Zeven hoofdzonden

Het nieuwe album van Van der Doelen gaat over de zeven hoofdzonden. "De zeven deugden vond ik niet zo interessant. Ik kwam eigenlijk op het idee door een scène in een film van de Coen Brothers. Ik zag die scene en vond het mooi voor een albumhoes." Dus eerst was er een idee voor de hoes, toen voor het album.

"Het is natuurlijk wel zware kost", zegt Van der Doelen. En hoewel hij zijn liedjes in de ik-vorm schrijft, gaat het niet per se over hem. "En ik maak het ook groter dan het is, dat is goed voor het verhaal. Dat het allemaal wel okay is, wat heb je daar aan? Een bak ellende, dat wil ik."

'Ik weet waar ik bengel'

Van der Doelen voelt zich nog geen volleerd artiest na vijf albums. "Ik weet wel dat ik ergens onderaan bengel", lacht hij. "Maar dat vind ik helemaal niet erg." Zijn eerste twee albums omschrijft hij als 'oefeningen'. "Toen moest ik zelf kijken wat ik wel en niet kon. Vanaf de derde plaat heb ik mijn vorm gevonden."

Volgens Björn liggen zijn albums allemaal 'in elkaars verlengde'. "Deze plaat is weer een heleboel geouwehoer. Ik ben een grote fan van Chip Taylor, koning van de Parlando liedjes. Dat vind ik prachtig."