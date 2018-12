'Voedselbank on Tour' in Oss: pak je laatste kans

Een hele zwerm gele hesjes is je al voor gegaan. Geen zorgen, ze kwamen niet demonstreren. De leerlingen van basisschool de Polderhof hadden wel actie gevoerd. Voor de Voedselbank! De leerlingen hadden allerlei producten ingezameld en gaven die af bij onze karavaan. Heel fijn!

Een van de mensen die ook al langs is geweest, is René Schuurmans. Zoals elk jaar heeft hij zijn voorraadkast geplunderd en komt hij met een volle sporttas naar de 'Voedselbank on Tour'. Hij vindt het belangrijk om te geven. ''Het schijnt dat we uit de recessie zijn maar het lijkt erop dat nog heel veel mensen in de problemen zitten. Als je geen grote portemonnee hebt, wordt het in deze tijd best lastig. Alles wordt duurder.''

Ook TOP Oss kwam het nodige brengen. De voetbalclub riep eerder supporters op om aan de actie te geven. En TOP Oss doet meer. Mochten de supporters niet in de gelegenheid zijn hun donatie in de AH aan het Burchtplein of het inzamelpunt bij de SNS-bank aan de Oostwal te brengen, dan mogen ze het vanavond meenemen naar het stadion. TOP zorgt dan dat het bij de voedselbank terecht komt. Goede actie, TOP Oss.

Burgemeester Wobine Buijs heeft de dag vrijdagochtend afgetrapt met een mandje vol artikelen. Ze heeft vooral koffie ingeslagen. ''Helaas de hele voorraad.'' (Dat vinden wij niet erg, burgemeester.) Ze weet nog uit haar studententijd dat koffie altijd een dure aankoop was en dus besloot ze de voedselbanken aan een lading koffie te helpen.

Burgemeester Buijs steunt de actie graag. Geven om een ander is waar kerst om draait, volgens haar. ''We kopen voor onszelf heel duur in. Besteed dat geld eens aan een ander.''

De volle mand van de burgemeester is zeker niet de enige bijdrage die we binnen hebben. Al voor we officieel begonnen waren, lagen er al producten in de manden. We hebben meer dan genoeg mensen staan om de artikelen aan te nemen dus kom maar op, Brabant!

Kan je niet naar Oss komen, geef dan je producten af bij een van de inzamelpunten. Er zijn er zo'n 150 dus er zit er altijd wel eentje bij jou in de buurt. En weet je nog dat we donderdag bij Toos waren? Ze heeft een inzamelpunt in Someren-Eind en wilde 1000 producten ophalen. Nou, Toos heeft het voor elkaar! En dik ook. De teller staat op 1.114 producten. Wauw!



Een deel van de opbrengst van Toos Claessens uit Someren-Eind