Gemeente Oosterhout wil pand Van Wanrooy sluiten, rechter moet beslissing nemen

BREDA - Als het aan de gemeente Oosterhout ligt, gaat een loods op het terrein van Van Wanrooy Transport in Oosterhout voor een jaar dicht. Het bedrijf heeft bezwaar gemaakt tegen het voorgenomen besluit en de rechter moet nu een beslissing nemen. Tot die tijd mag de loods open blijven.

In augustus 2018 deden politie en justitie een inval bij het transportbedrijf na de onderschepping van 3500 kilo cocaïne in de Antwerpse haven. Vier mensen werden aangehouden, onder wie directeur Paul van W. en zijn secretaresse. De gemeente wilde het pand nog niet direct sluiten, eerst werd het politieonderzoek afgewacht.

Nu dat deels is afgerond, heeft burgemeester Marcel Fränzel een beslissing genomen. Het hoofdkantoor aan de Koopvaardijweg mag wel open blijven. "We kunnen alleen het pand sluiten, waar echt drugs is gevonden", aldus de gemeente. "We hebben er vertrouwen in dat de rechter ons gelijk geeft. We doen dit ook niet om het bedrijf te straffen, maar om de loop eruit te halen en de logistiek bij de drugstransporten stil te leggen."

Bij het onderzoek naar mogelijke drugssmokkel door Van Wanrooy Transport in Oosterhout, kijkt de politie nadrukkelijk naar een verband met de drugsvondst bij Van Puijfelik Recycling in januari 2018, zeggen politiebronnen. De twee bedrijven zijn buren van elkaar. De eigenaar van het transportbedrijf is ook de eigenaar van de grond waar de papierverwerker zit, hij verhuurde het aan Van Puijfelik.

Buren

Van Puijfelik werd op last van de gemeente voor een jaar gesloten, de deuren van het bedrijf gingen in juli op slot. Ook bij Van Puijfelik ging het om een drugsvondst in de Antwerpse haven. Politie en justitie werken bij een drugsvondst vaak met dezelfde methode. De drugs wordt grotendeels verwijderd uit de container. Met een kleine hoeveelheid drugs laten ze de container van de terminal vertrekken en volgen ze waar die heen gaat.

Dat is de laatste jaren vaak West-Brabant, constateert de Landelijke Eenheid. "Voor criminelen heeft Brabant een goede ligging, tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen in", aldus woordvoerder Thomas Aling. Volgens de politie is er een verband tussen het toegenomen drugsgeweld in West-Brabant en de drugstransporten vanuit Antwerpen. "Dat zien we bijvoorbeeld veel bij ripdeals. Als we die sporen volgen, komen we bijna altijd in België uit."

“We zien echt een toename van drugstransporten via de Antwerpse haven. Criminelen maken gebruik van de bestaande transportverbindingen die er zijn. Er is duidelijk sprake van een crimineel netwerk. Criminelen versturen niet zomaar duizenden kilo’s coke, daar gaan eerst proeftransporten aan vooraf. Dat betekent dat ze dus al langer bezig zijn.”

Paul van W. ontkent iets met de drugssmokkel van doen te hebben. Dat geldt ook voor de broers bij Van Puijfelik. Aling: “We weten dat er onschuldige transporteurs en chauffeurs zijn, die weten echt niet wat ze vervoeren. Denk bijvoorbeeld aan een lading ananassap waar de drugs in opgelost is. Maar bij Van Wanrooy ging het om coke die achter dozen met bananen verstopt was. Dat is niet bepaald onzichtbaar, dat betekent dat de criminelen weten dat de lading de haven uitgaat en bij hun terecht komt na het lossen van de deklading.”

Bij Van Wanrooy Transport was niemand bereikbaar voor een reactie.