Directeur en secretaresse voor rechter voor smokkelen van tonnen cocaïne

ROTTERDAM - Ze zouden allebei meer dan tien ton coke het land hebben binnengesmokkeld. Paul van W. en zijn secretaresse Christel uit Oosterhout. Vandaag staan ze voor het eerst voor de rechter.

Deze zomer vond de politie 3500 kilo coke in de haven van Antwerpen. Het spoor leidde naar een loods in Oosterhout van een plaatselijk transportbedrijf. De eigenaar is daarna door de recherche ook in verband gebracht met een nog grotere lading drugs van bijna 7000 kilo.

Alle verdachten in de zaal

De zitting van donderdag is een tussentijdse en de eerste openbare. Paul van W. (55) en secretaresse Christel (33) zitten deze donderdagochtend allebei in de zaal van het gerechtsgebouw in Rotterdam. Het OM denkt dat ze er allebei voor zorgden dat er vanuit Colombia zeecontainers met bananen naar Europa konden overkomen. Daarin zaten drugs verstopt. Volgens het OM hebben ze het transport voorbereid, betaald en in ontvangst genomen.

In het beklaagdenbankje zit ook medeverdachte Faysal B. uit Rotterdam. Hij zou naast het drugstransport ook nog geld hebben witgewassen. De Belgische vrachtwagenchauffeur Luc B. is de vierde verdachte die bij het transport betrokken was.

Onderzoek nog volop aan de gang

Het OM vertelde dat het onderzoek nog volop loopt. Computers zijn nog in onderzoek, er lopen nog getuigenverhoren en ook de Belgische politie levert informatie aan over de zaak. "Over een paar maanden is het dossier hopelijk gereed", zei een van de officieren van justitie.

De kans is klein dat de verdachten worden vrijgelaten. In de op een na grootste Brabantse cokezaak (de zaak Oss) van begin dit jaar zitten de verdachten ook nog steeds vast.

Het inhoudelijke proces rond de zaak Oosterhout is vermoedelijk pas in de loop van 2019.