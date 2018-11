OM: Oosterhouters smokkelden megalading cocaïne naar Antwerpen

BREDA - Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt de Oosterhoutse transporteur Paul van W., die deze zomer is opgepakt voor drugssmokkel, van betrokkenheid bij een mega-cocaïnetransport van bijna zevenduizend kilo coke. De lading had een straatwaarde van honderden miljoenen euro's en werd eind vorig jaar in de haven van Antwerpen onderschept. Het was een van de grootste vangsten ooit.

Dat bevestigt een woordvoerder van het landelijk parket van het OM dat de zaak onderzoekt. Paul van W. (55) is officieel daarvan beschuldigd, net als zijn secretaresse Christel van B. (33) “Twee weken geleden is dit in de raadkamer van de rechtbank besproken en daarmee is hun tenlastelegging uitgebreid”, zegt het OM.

Bananen

Beide Oosterhouters zijn eind augustus opgepakt na de vondst van 3500 kilo coke in de haven van Antwerpen. Die zat verstopt onder een lading bananen uit Colombia. De politie in Zuid-Amerika maakte toen ook bekend dat Van W. hoogstpersoonlijk met het beruchte Golf-kartel zou hebben overlegd.

In de tenlastelegging staat dat Paul en zijn secretaresse Christel wisten dat de drugs in een container met een bepaald nummer zat. Ze zouden daarover hebben gebeld en gemaild en afspraken hebben gemaakt over het lossen. En daar zouden ze ook voor hebben betaald, schrijft het OM in de rechtbankstukken.

Megalading drugs

Toen de politie deze zomer dit transport naar Oosterhout aan het onderzoeken was, vond ze nog een ander spoor. Dat leidde naar de gigantische lading die op 30 december 2017 werd gevonden in Antwerpen, ook tussen de bananen uit Colombia. Het vermoeden toen al was dat hij een bestemming in Nederland had.

In de zaak van de 3500 kilo van afgelopen zomer, zitten meer verdachten in voorarrest: de Belgische vrachtwagenchauffeur Luc B. (64) en ene Faysal B. (31), die in Rotterdam 365.000 euro misdaadgeld zou hebben verborgen.

Het onderzoek loopt nog. Het is nog niet bekend wanneer het inhoudelijke proces begint.