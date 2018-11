In Brabant val je met je neus in de witte poeder, nog nooit zoveel cokevangsten

November

Op 14 november vorig jaar werd bijna 1500 kilo cocaïne gevonden in een koelvrachtwagen aan de Industrieweg in Oudenbosch. De drugs zaten verstopt onder een lading ananassen die via de haven van Antwerpen was ingevoerd. Zou het witte poeder op de spiegeltjes van gebruikers belanden, dan verdienden de criminelen daar zo'n 37 miljoen euro mee. In totaal werden er zes verdachten opgepakt in deze zaak.

Januari

Het nieuwe jaar begon voor Van Puijfelik Recycling in Oosterhout niet al te best. Bij een inval op maandagavond 8 januari vond de politie veertig kilo cocaïne. De drugs waren verstopt in een container die in een loods van het bedrijf aan de Koopvaardijweg was geparkeerd. Drie mannen werden aangehouden. Het was slechts het begin van een sneeuwwit jaar.

De politie viel Van Puijfelik Recycling binnen met een gepantserd voertuig





Amper anderhalve week later, op 17 januari, kwam bij een loods in Zevenbergen een grotere partij binnen. Tussen de bananen uit Colombia werd duizend kilo coke aangetroffen. De douane deed de vondst tijdens een controle van een zeecontainer in de Antwerpse haven. Om de smokkelaars er in te luizen werd de zending bewust naar de eindbestemming gebracht. Vier mannen konden bij het lossen van de container worden ingerekend.

Februari

Heel groot noemde de politie de vondst op 26 februari van een smokkelcontainer die bestemd was voor Oss. Opnieuw bleken Colombiaanse bananen populair om 4500 kilo aan plakken verdovende middelen tussen te verstoppen. Opnieuw werd de haven van Antwerpen gebruikt om de drugs naar Brabant te krijgen. Zeker 170 miljoen euro zou de cocaïne 'op straat' opbrengen. Drie mannen en een vrouw gingen de cel in.

Voor 170 miljoen euro aan coke in Oss





Augustus

Op wat kleinere vondsten na bleef het even stil tot maandag 27 augustus. Bij Van Wanrooy Transport in Oosterhout kwam toen de witte zilvervloot binnen. Maar liefst 3500 kilo cocaïne zat in een zeecontainer die uit Zuid-Amerika kwam en die deels was gevuld met bananen. Onderzoek van de politie resulteerde in vier aanhoudingen.

Een loods in Oosterhout was enkele dagen later ook eindbestemming voor een smokkelcontainer met vierduizend kilo coke. De partij drugs werden wederom ontdekt in de haven van Antwerpen. De politie liet de container als lokmiddel doorgaan op transport. Vijf mannen uit Nederland en België werden opgepakt.

In augustus deed de politie een grote vangst in Oosterhout





Oktober

En dan voorlopig de laatste vondst in het rijtje. De 800 kilo cocaïne die afgelopen woensdag in Moerdijk is aangetroffen. Medewerkers van het fruitbedrijf vonden de drugs tijdens een kwaliteitscontrole. De partij heeft een straatwaarde van dertig miljoen euro. De recherche speurt nog naar de smokkelaars.