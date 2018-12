Sneeuw in aantocht, Brabant kleurt zondag even wit

DE BILT - Of we dit jaar een witte kerst krijgen, is nog de vraag. Maar dit weekend gaan er wel sneeuwvlokken vallen. Dat vertelt Britta van Gendt van Weer.nl.

Deze vrijdag kan er al een vlokje motsneeuw vallen. Dit heeft te maken met wolkenvelden die vanuit Duitsland worden aangevoerd. "Het zijn echt geen grote hoeveelheden, maar het geeft toch een beetje winters beeld", vertelt Van Gendt. "Tussen de wolkenvelden door komt de zon af en toe tevoorschijn."

Gevoelstemperatuur

De weervrouw spreekt van een 'heel kalme vrijdag'. "Maar ook koud. De temperatuur gaat langzaam wat stijgen, maar ik denk dat we op maximaal twee graden gaan uitkomen vrijdagmiddag. Daarbij staat er een frisse oostenwind."

Ook zaterdag verwacht Van Gendt maximaal een of twee graden overdag. "Daarbij nog iets meer wind dan vandaag, ook dan vanuit oostelijke richting dus de gevoelstemperatuur is dan nog een stuk lager. Daarbij krijgen we wel iets vaker zonneschijn."

Transformatie

In de nacht naar zondag komt een storing vanuit het zuidwesten dichterbij en gaat de bewolking toenemen.

"In de loop van de nacht en vooral zondagochtend gaat er een tijdje neerslag vallen", vertelt Van Gendt. "In die koude lucht valt die in de vorm van sneeuw. Dan kan het eventjes een beetje wit worden. Maar vlak achter dat front zit heel zachte lucht, dus die sneeuw zal heel snel transformeren in regen. Uiteindelijk hebben we zondagmiddag alweer een graad of zeven te pakken. "

