Veel slachtoffers door afpersing van naaktfoto’s, ook drie vrouwen uit Brabant

EINDHOVEN - Drie jonge vrouwen uit Brabant zijn de dupe geworden van afpersing met naaktfoto's. De vrouwen kwamen uit Helmond, Wouw en Riethoven. De politie heeft een 23-jarige man uit Den Haag en drie vrouwen aangehouden. Jonge vrouwen vanuit het hele land werden afgeperst en bedreigd met naaktfoto’s die de man van de vrouwen had en op het internet zou plaatsen.

De aanhouding was mogelijk omdat de politie van Zeeland-West-Brabant en Den Haag de handen ineen hadden geslagen. Zij denken dat ze met deze aanhoudingen verschillende zaken hebben opgelost.

De aanhouding van de Hagenaar vond eind november al plaats en de drie vrouwen, die elders uit het land komen, zijn 6 december opgepakt. De politie onderzoekt nog wat de rol van de drie vrouwen precies was. De man wordt er ook van verdacht dat hij één van de slachtoffers verkracht heeft. De rechtbank van Den Haag heeft woensdag het voorarrest van de man met negentig dagen verlengd.

Verdachten

De politie kwam de verdachten op het spoor omdat een vrouw uit Vlissingen aangifte deed. De 23-jarige man dreigde om naaktfoto’s van haar online te zetten als zij geen geld zou betalen. Door deze aangifte kwam de politie bij de man uit Den Haag terecht.

Tijdens het onderzoek in het huis van de verdachte zijn een telefoon en laptop in beslag genomen. Uit de in beslag genomen spullen kwam naar voren dat drie vrouwen tussen de 18 en 26 jaar ook betrokken waren.

Werkwijze

Aris van Herwijnen van de recherche legt uit hoe de afpersers te werk gaan. “We zien dat daders via datingsites een vals profiel aanmaken, dus met valse gegevens en een foto van iemand anders. Daarna wordt contact gelegd met potentiële slachtoffers en wordt gevraagd om eens een foto te sturen. Het gaat dan fout zodra een slachtoffer een naaktfoto stuurt, waarop ze wel of niet herkenbaar is. De afpersers gaan daarna via een ander social mediakanaal dreigen om de foto’s te publiceren op internet als ze geen geld ontvangen.”

Volgens de politie hebben tien vrouwen zich gemeld van afpersing en bedreiging. Op Helmond, Wouw en Riethoven na, kwamen de vrouwen ook uit Den Haag, Leiden en Schiedam. Het is mogelijk dat er nog meer slachtoffers zijn.