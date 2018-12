Deel dit artikel:













Webcamafperser Aydin C. krijgt ook in hoger beroep tien jaar en acht maanden cel Rechtbanktekening van Aydin C. (2018)

AMSTERDAM - Webcamafperser Aydin C. uit Tilburg heeft in hoger beroep een celstraf gekregen van tien jaar en acht maanden. Het is dezelfde straf als die in de rechtszaak tegen hem ook al was uitgesproken. Aydin C. was net als voorgaande keren niet aanwezig in de rechtszaal.

Geschreven door Eva van der Weele

Aydin C. werd in maart 2017 veroordeeld voor onder meer het verspreiden van kinderporno, computervredebreuk, oplichting en het bezit van harddrugs. Hij heeft 34 minderjarige meisjes uit Nederland, Noorwegen, Engeland, Canada en de Verenigde Staten afgeperst. Hij vroeg de meisjes om zich uit te kleden voor de webcam om ze later met deze beelden af te persen. Volgens het hof heeft C. meer dan 'een steekje los', maar hij weigerde mee te werken aan onderzoek. Het opleggen van tbs behoort daarom niet tot de mogelijkheden.

Lees ook: Meisjesmanipulator Aydin C moet opnieuw 11 jaar de cel in vindt het OM De Tilburger zou ook de Canadeese 15-jarige Amanda Todd hebben afgeperst. Zij pleegde in 2012 zelfmoord. Aydin C. kan hiervoor in Nederland niet worden vervolgd. Mogelijk gebeurt dit later wel in Canada. Zowel het Openbaar Ministerie als Aydin C. hebben twee weken de tijd om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.