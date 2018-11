'Meisjesmanipulator' Aydin C. moet opnieuw 11 jaar de cel in, vindt het OM

AMSTERDAM - In het hoger beroep van de 40-jarige Tilburger Aydin C. uit Tilburg is er opnieuw een straf van bijna 11 jaar cel geëist. Eerder veroordeelde de rechtbank hem al tot deze celstraf.

Aydin C. wordt verdacht onder meer verdacht van het stalken van minderjarige meisjes, afpersing en het verspreiden van kinderporno. De Tilburger was zelf niet aanwezig bij de zitting.

Het OM wil hem in het hoger beroep ook veroordeeld zien voor het afpersen van vijf mannen. Daarvoor is hij eerder niet veroordeeld. Hij wordt door het OM een 'manipulator genoemd die haarfijn aanvoelt hoe hij zijn slachtoffers moet beïnvloeden'. Omdat C niet meewerkt aan een psychologisch onderzoek, kan hij niet ontoerekeningsvatbaar verklaard worden.

Zelfmoord

Een van zijn jonge slachtoffers, Amanda Todd, pleegde zelfmoord. Haar hartverscheurende filmpje op YouTube werd wereldwijd gedeeld. In totaal zou de Tilburger 34 meisjes digitaal gestalkt en afgeperst hebben.









Dat gebeurde in Nederland, Noorwegen, Verenigde Staten en Canada. De rechtbank veroordeelde in maart 2017 C. tot bijna elf jaar cel. C. blijft erbij dat hij onschuldig is. De in beslag genomen computers zouden niet van hem zijn. Ook probeert de verdediging aan te tonen dat justitie nooit stiekem die software op zijn computer had mogen installeren. Het hoger beroep dient voor het gerechtshof in Amsterdam.

Behalve voor het stalken en afpersen van de minderjarige meisjes werd hij ook veroordeeld voor het afpersen van een homoseksuele man uit Nederland, het maken en verspreiden van kinderporno, computervredebreuk, oplichting en het bezit van harddrugs.

