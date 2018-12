Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











12-jarige Robbe vertelt op Paarse Vrijdag over zijn coming-out: 'Het zou altijd normaal moeten zijn' Vandaag is het Paarse Vrijdag (Foto: ANP)

DEN BOSCH - “Toen ik 8 of 9 jaar was, wist ik eigenlijk al dat ik op jongens viel”, zegt de 12-jarige Robbe van Hulst uit Den Bosch die nog maar net uit de kast is gekomen. Vandaag is het Paarse Vrijdag, een dag waarop scholieren en studenten de kleur paars dragen om seksuele diversiteit te vieren. Robbe vertelde vrijdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal dat hij blij is met deze dag. “Dit is het moment dat ik helemaal mezelf kan zijn.”

Geschreven door Marlou van den Broek

Robbe weet het dus al een tijdje, maar donderdagavond vertelde hij het pas aan zijn ouders. “Ik durfde het eigenlijk eerst niet te vertellen, want ik was heel bang voor hun reactie”, vertelt Robbe. Uiteindelijk raakten ze in gesprek en vertelde hij het. “Ik zei dat ik op jongens viel en toen zeiden ze dat ze heel blij waren dat ik het had verteld en er niet langer mee ging rondlopen.” Het voelt goed om helemaal mezelf te kunnen zijn. “Nu ik het tegen mijn ouders heb verteld, vind ik het fijn om het verder te vertellen. Het is verlossend en het voelt goed om helemaal mezelf te kunnen zijn”, zegt hij. Robbe wist nog niet echt hoe het voelde om ‘kriebels’ te hebben, maar hij had wel een sterker gevoel bij jongens dan bij meisjes. “En daarom ben ik er een beetje op gaan letten en toen kwam ik erachter dat ik op jongens val.” De reacties die Robbe kreeg waren over het algemeen heel erg goed. “Ik krijg hele leuke reacties dat het echt heel gaaf is dat ik het zo open vertel. Maar er zijn natuurlijk ook kinderen die vinden het gek of anders”, laat Robbe weten. Vandaag is Robbe in ieder geval in het roze, want hij had niet zo veel paarse kleren. “Ik denk dat het niet zo moet zijn dat we er één dag bij stil staan, maar dat het eigenlijk altijd normaal moet zijn.” Jeugdprins Oeteldonk 2018

Afgelopen jaar was Robbe Jeugdprins van Oeteldonk. Samen met Willem Hanegraaf, Rijk van Gaal, Tom Bouman, Kees Tervoort, Melle Walschot en Nina Kulas zat hij in het Oeteldonkse jeugdprotocol.