Mark van Bommel lyrisch over talent Michal Sadilek: 'Hij is een voorbeeld voor alle jeugdspelers'

Sadilek streek na een huurperiode uiteindelijk in 2016 neer in Eindhoven waar hij in eerste instantie bij de Onder-17 van PSV begon. Al snel werd de Tsjechisch jeugdinternational overgeheveld naar een leeftijdscategorie hoger. Vorig seizoen werkte Sadilek samen met Van Bommel en de oud-middenvelder maakte Sadilek belangrijk. "Hij was vorig jaar een drijvende kracht in mijn team. Hij snapt het voetbal en neemt de manier waarop we willen spelen snel over", zo vertelde Van Bommel tijdens het wekelijkse perspraatje.

Guti

Sadilek verving in het Champions League-duel met Inter Mexicaans international Erick Gutiérrez, daar kreeg Van Bommel na afloop van die wedstrijd verschillende vragen over en daar wil hij nu graag op terugkomen. "Ik heb vragen gehad waarom ik Guti heb gewisseld voor een jeugdspeler. We kijken altijd hoe het zit met de belasting bij spelers. Gutiérrez heeft veel gespeeld en zou de laatste wedstrijd (volgende week tegen AZ) wellicht niet uit hebben kunnen spelen als we hem hadden laten staan."

En dus mocht de 19-jarige Sadilek zijn opwachting maken. "Het is een jongen die absoluut niet opgeeft en er altijd vol voor gaat. Hij leeft voor het voetbal, zoals het hoort. En hij is daarmee ook een voorbeeld voor alle jeugdspelers. Hij traint bij ons op een manier, waarin hij het verdient." Van Bommel vindt het daarnaast nog bewonderenswaardig dat Sadilek bij PSV O19, Jong PSV of PSV in de Champions League altijd hetzelfde speelt. "En dat is een groot compliment naar die jongen en daarom heb ik hem ook ingebracht tegen Inter."

PSV speelt zaterdagavond om 19.45 uur uit bij Heracles Almelo. Omroep Brabant houdt de hoogtepunten LIVE bij.