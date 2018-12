Deel dit artikel:













Erwin (55), het eenzame gele hesje, roept op tot revolutie: 'Kom achter je toetsenbord vandaan!' Erwin Wilkens strijdt tegen de 'roverheid' (Foto: Peeters)

BERGEN OP ZOOM - Al twee zaterdagen stond hij in zijn dooie uppie in zijn gele hesje op de Grote Markt in Bergen op Zoom. Erwin Wilkens (55) strijdt tegen wat hij zelf omschrijft als de 'roverheid'. Wat hem betreft, is het tijd voor revolutie. Een revolutie van de gele hesjes die van start gaat in Bergen op zoom.

Geschreven door Erik Peeters

"Er moet toch eerst een druppel vallen voordat het gaat regenen", klinkt de Bergenaar strijdbaar. Erwin hoopt daarom dat zijn trouwe aanwezigheid in de binnenstad aanstekelijk werkt en dat hij zaterdag eindelijk gezelschap krijgt van medestanders. "Waar ik voor strijd?", vraagt hij zich openlijk af. "Tegen de valse beloftes van Rutte, tegen Europa, tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en ook nog tegen de euro." Einde eenzaam protest?

Wilkens, in het dagelijks leven elektrotechnicus, is tijdelijk gebonden aan een rollator vanwege problemen aan zijn knie en schouder: "Toch hoop ik dat mensen nu eens achter hun toetsenbord vandaan komen en zich bij mij aansluiten." In Frankrijk, het land waar het protest begon, neemt de steun voor de 'gele hesjes' langzaam af. Vooral het geweld en de plunderingen werken in hun nadeel. "Dit soort elementen zijn bij ons niet welkom. Geweld keuren wij af maar verder ben ik pissed", aldus Wilkens.