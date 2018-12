Deel dit artikel:













Oefen hier alvast voor het Groot Dictee met Wim Daniels Wim Daniëls leest het oefendictee voor.

EINDHOVEN - Het was even verdwenen, maar het is weer terug. Het Groot Dictee van de Nederlandse Taal heeft een doorstart gemaakt, maar dan op de radio. Het dictee werd dit jaar geschreven door Eindhovense auteur Wim Daniëls.

Geschreven door Jan Waalen

Zaterdagmorgen om 11 uur kun je op NPO radio 1 meedoen aan het dictee. Als opwarmertje heeft Wim speciaal voor Omroep Brabant al een kort oefendictee gemaakt. Klik op het filmpje en doe mee. Lees hier de juiste schrijfwijze. Wim Daniëls vindt het vooral een leuk spelletje. En veel mensen doen graag mee. Het opnieuw organiseren van een Groot Dictee was het idee van radiomaker Frits Spits. Hij vroeg Philip Freriks om het voor te lezen en aan Daniëls om het schrijven. "Ik had vaak kritiek op dictee op televisie, omdat het veel te moeilijk was. Er zaten woorden in die niemand gebruikt. Daarom vond Frits dat ik het dit keer zelf moest schrijven", zegt Daniëls. "Ik heb een dictee geschreven zonder moeilijke worden, want ook dan is het nog ingewikkeld genoeg." De Nederlandse taal kent veel regels en die zijn niet altijd goed te begrijpen. En op veel van die regels zijn dan ook weer allerlei uitzonderingen. "Wat wil je. Het Nederlands kent wel 40 klanken en maar 26 letters."