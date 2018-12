Recordopbrengst inzamelingsactie: 221.314 houdbare producten voor 'Samen voor de Voedselbank'

OSS - We wisten dat Brabanders om elkaar geven en elkaar graag helpen. Maar er is zo veel meer opgehaald met de actie Samen voor de Voedselbank dan dat wij voor mogelijk hadden gehouden. Brabant gaf 221.314 producten. Wat. Zijn. We. Trots!

Een kleine twee weken waren meer dan 150 inzamelpunten open om artikelen te ontvangen. Ze zaten door de hele provincie. Van Vessem (Jacobushoeve) tot Middelbeers (Hoveniersbedrijf Kolsters) tot Breda (Mondiaal Centrum) tot in Berlicum (Atelier De Hooijmijt) en Haaren (RKSV Nemelaer) werd er ingezameld. Daar liep de actie goed. Net als bij Ton’s Salon in Tilburg en De Schakel in Gilze. Toos Claessen uit Someren-Eind haalde in haar eentje ruim meer dan duizend producten in. Fantastisch!

Ook verschillende scholen en een aantal Jumbo’s en AH’s deden mee aan de actie. Ook SNS Bankfilialen, zaken van Jan Linders en Tradiotions Kappers probeerden zoveel mogelijk artikelen bij elkaar te krijgen.

‘Voedselbank on Tour'

En dan was er nog de ‘Voedselbank on Tour’ die langsging in verschillende steden. We maakten stops in Tilburg, Breda, Bergen op Zoom en Oss. Omroep Brabant ging niet alleen op pad. We hadden gelukkig iedere dag hulp van het Facilitair Bedrijf Defensie. Zij hielpen bij het aanpakken van de producten, laadden kratten vol en zorgden dat het allemaal bij de voedselbanken kwam. Wat een werk hebben ze verzet.

We ronden de actie nu en tellen nog even door maar met de 221.314 producten zijn we al dolgelukkig. En trots. Op jullie!