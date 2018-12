Dit moet je weten over Alan Tabern, de eerste WK-tegenstander van Michael van Gerwen

LONDEN - De eerste tegenstander van Michael van Gerwen op het WK darts is bekend. Mighty Mike neemt het zaterdagavond in zijn eerste partij op tegen de Engelsman Alan Tabern.

Tabern won vrijdag in de eerste ronde van het WK met 3-2 van de Australiër Raymond Smith. De Engelse darter kwam eerst met 2-0 voor, zag zijn tegenstander terugknokken tot 2-2, maar trok uiteindelijk toch aan het langste eind.

Terug van weggeweest

De linkshander Tabern is zo'n dertien jaar actief in de dartssport. Hij is na een afwezigheid van zeven jaar terug op het wereldkampioenschap.

Beroerde periode

In september 2008 had The Saint zich opgewerkt tot een verdienstelijk darter en behoorde hij zelfs tot de top-10 van de wereldranglijst. Dat bracht hem ertoe fulltime aan de slag te gaan als darter, maar opvallend genoeg brak toen een beroerde periode in zijn loopbaan aan.

LEES OOK: Van Gerwen over reacties op 'arrogante houding': 'Kritiek hoort erbij met zo'n staat van dienst'

De resultaten waren dusdanig slecht dat Tabern zelfs zijn tourkaart kwijtraakte. Die kreeg hij pas begin dit jaar weer in bezit.

Tabern sneuvelde bij zijn laatste vier deelnames aan het WK Darts (tussen 2009 en 2012) telkens in de tweede ronde. Zijn beste prestatie op het wereldkampioenschap dateert van 2007, toen hij voor het eerst (en het laatst) de kwartfinale bereikte.

BEKIJK OOK: Michael van Gerwen heeft één doel: opnieuw wereldkampioen darts worden [INTERVIEW]