Van Gerwen over reacties op 'arrogante houding': 'Kritiek hoort erbij met zo'n staat van dienst'

Van Gerwen won dit jaar achttien toernooien en toch moet de Vlijmenaar regelmatig de nodige kritiek verduren. 'Mighty Mike' geeft in een uitgebreid interview aan dat hij het enigszins oneerlijk vindt dat hij regelmatig kritiek krijgt op zijn spel. "Ik presteer fantastisch en heb dit jaar weer bijna twintig toernooien gewonnen. Wat wil je nog meer?", zo vraagt Van Gerwen zich af.

Paar procent minder

Twee jaar geleden beleefde Van Gerwen zijn beste jaar uit zijn loopbaan. Toen won hij maar liefst 25 toernooien. "Dan ben je de grote man. Maar ik ben het er wel mee eens dat ik dit jaar op sommige momenten een paar procenten minder ben geweest. Je kunt niet altijd honderd procent presteren, daarom heb ik nog heel wat jaartjes te gaan."

Ondanks het feit dat Van Gerwen het dit jaar vaak op de televisietoernooien liet liggen, leek zijn zelfvertrouwen niet één keer aangetast. De darter uit Vlijmen bleef voor de camera's volhouden dat hij de beste was en nog steeds is. "Je moet jezelf ook vertrouwen geven. Als er wordt gevraagd of ik die wedstrijd ga winnen, dan zeg ik 'natuurlijk ga ik die wedstrijd winnen'. Dat zijn vragen waar ik maar één antwoord op kán geven. Ik kan moeilijk zeggen dat het moeilijk gaat worden als ik dat niet denk. Waarom zou ik mezelf in de underdogpositie plaatsen?"

Bewust

Van Gerwen geeft daarbij aan dat hij ook de kritieken die hij krijgt, goed kan verdragen. "Dat vind ik allemaal niet zo erg. Dat hoort er nu eenmaal bij met zo'n staat van dienst. Als je het zo goed doet, dan krijg je dat. Daar ben ik me van bewust. Maar goed, dat was afgelopen jaar. Nu komt het WK er weer aan."

Michael van Gerwen gooit zaterdagavond zijn eerste partij op het WK Darts 2019.

