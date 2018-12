Onvrede bij Willem II: 'Als je zo blijft voetballen moet je nadenken over degradatievoetbal'

TILBURG - Er zijn wat harde woorden gevallen in de kleedkamer van Willem II na de 0-3 nederlaag tegen ADO Den Haag en de ogen zijn niet gesloten voor een strijd tegen degradatie. Dat kan ook niet anders na weer een thuisnederlaag, de vierde op rij.

"Er is hier en daar wel wat gezegd. Uiteindelijk wil ik dat binnen de groep laten. We moeten naar onszelf kijken", zegt verdediger Fernando Lewis als hij na een lange tijd in de catacomben staat.

Ploeggenoot Jordens Peters is iets stelliger. "Je gaat na met de spelers wat je van elkaar verwacht en wat je hebt afgesproken. Vaak is het meteen na een wedstrijd allemaal vanuit emotie, dat is niet het moment om de beste gesprekken te hebben. Maar je mag best laten weten wat je er van vindt. Morgen is het nodig om een en ander door te nemen.”

Dat doet de aanvoerder vrijdagavond ook al. “Tegen Heerenveen krijg je vijf goals tegen, nu weer drie. Dat zijn er acht. Kijk, verdedigen doe je met elf man, maar daar ontbeert het nog wel eens aan. We zijn en niet efficiënt genoeg en we krijgen de goals te makkelijk tegen. En ook de mentale weerbaarheid moet echt beter. Maar dat is een moeilijk traject, hoe maak je dat beter?”

Degradatievoetbal

Met zestien punten uit zestien wedstrijden is het verschil met de onderkant van de eredivisie klein. En dus valt het woord degradatie af en toe in het Koning Willem II Stadion. "Als je zo blijft voetballen kun je inderdaad nadenken over degradatie. Maar dat wil ik nog niet”, geeft Lewis aan. “We hebben goed voetbal laten zien gedurende het seizoen. Nu loopt het niet. We moeten sleutelen en kijken wat we kunnen doen om ons spel te verbeteren.”

Peters heeft het spelen tegen degradatie altijd in het achterhoofd gehad. "Ik heb daar nooit mijn ogen voor gesloten. Ik weet dat we best aardige spelers hebben, individuele kwaliteit, maar we moeten daar een team van zien te maken. Iedereen die hier komt roept heel snel wat de ambities zijn. Dat is goed. Maar ik zit hier een aantal jaren, je moet eerst werken. De verschillen zijn zo klein.”

'Glans is er wel af'

Voor Peters was het zijn eerste basisplaats in een competitiewedstrijd sinds hij geblesseerd raakte op 4 november 2017 tegen AZ. Van de basisploeg van toen stond er vrijdagavond niemand in de basis tegen ADO. "Dat zegt wel iets over de transformatie die we doorgemaakt hebben, maar ook over hoe lang ik geblesseerd ben geweest."

De rentree in de basisformatie, als vervanger van de geschorste Freek Heerkens had Peters zich wel anders voorgesteld. "Uiteindelijk staat er 0-3 op het scorebord tegen een directe concurrent. Dan is de glans er wel af."

LEES OOK: Fluitconcert voor Willem II na wanprestatie tegen ADO: vierde thuisnederlaag op rij