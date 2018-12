Minder hennepkwekerijen ontdekt: krimpt de wietwereld of is alles beter verstopt?

BREDA - In het westen van Brabant zijn dit jaar minder wietkwekerijen opgerold dan vorig jaar. De teller staat nu op zo'n 340. In het hele vorig jaar waren dat er in dit gebied ongeveer 500 en het jaar daarvoor ruim 600. Ook in Oost-Brabant wijst alles op een daling.

Ook het aantal planten dat de politie vindt, in het gebied van Bergen op Zoom tot en met Tilburg, is lager. Vorig jaar 88.000. Nu staat de teller op 48.000. Dat geldt ook voor hennepstekjes. 56.000 dit jaar, tegen 82.000 vorig jaar. Dat blijkt uit de cijfers tot en met november.

Zelfde trend

In de politie-eenheid Oost-Brabant lijkt de wietwereld ook te krimpen maar cijfers over de laatste maanden zijn er nog niet. In het eerste halfjaar stond de teller op 100 kwekerijen en 21.000 planten. Totaal aantal kwekerijen vorig jaar in die regio: 300 en 487 het jaar daarvoor.

De landelijke cijfers geven al een paar jaar dezelfde trend. Er was een piekjaar zo rond 2006 met landelijk zeker 6000 opgerolde kwekerijen en vorig jaar 4600.

Hoe die daling te verklaren is? In Brabant zijn de geluiden van de politie helder. Het heeft in ieder geval niet te maken met gebrek aan capaciteit. De politie loopt alle meldingen na, naar eigen zeggen, hoe vaag ze soms ook zijn.

'Bestrijding succesvol aan het worden, kwekers vertrekken'

Volgens kenners bij de recherche daalt het aantal kwekerijen omdat de politie en taskforce er bovenop zitten en de onderwereld verstoren. Door de uitgebreide bestrijding pakken ze de kwekers echt in hun portemonnee: die mensen raken hun planten en kweekspullen kwijt, worden hun huis uit gezet, krijgen een vette rekening voor de gestolen stroom, een veroordeling van de rechtbank en worden daarna ook nog eens financieel uitgekleed.

Een deel van de criminelen is voor de hennep verkast naar België en Spanje, zo klinkt het. Om zich daar aan te sluiten bij Nederlands-Spaanse misdaadnetwerken.

Meeste wordt niet gevonden

Intussen wijzen kenners er ook op dat veel kwekerijen nooit worden gevonden. De politie schat op basis van stroomdiefstal, dat hoogstens 20 procent wordt ontdekt. Sommigen zitten goed verstopt, op plekken waar je het niet verwacht. Zoals deze week in een winkelpand in de binnenstad van Breda en in Lage Zwaluwe dit najaar onder een tuinhuis. Probleem is alleen: ze hebben veel elektriciteit nodig voor de groeilampen. Dat stelen ze en zo verraden ze zich dan altijd.