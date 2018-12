Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gewapende overval op tankstation in Den Bosch, dader gaat er in auto vandoor Foto: Bart Meesters

DEN BOSCH - Het personeel van BP-tankstation De Rompert aan de Sint Teunislaan in Den Bosch is zaterdagochtend rond kwart over negen overvallen. De dader dreigde met een vuurwapen en eiste geld.

Geschreven door Corné Verschuren

Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. Niemand raakte gewond. De dader ging er na de overval in een auto vandoor. De politie vermoedt dat er in de auto een handlanger van de overvaller zat. Volgens de politie is de dader een negroïde man van ongeveer 25 jaar. De dader droeg een zogenaamde hoody.