KNMI geeft code geel af voor winterse neerslag: 'Het kan verraderlijk glad worden'

DE BILT - Het KNMI heeft zaterdagnamiddag code geel afgegeven en waarschuwt weggebruikers voor winterse neerslag later op de avond. Ook Rijkswaterstaat waarschuwt voor ijsregen en sneeuw die kunnen leiden tot verraderlijke gladheid op de wegen.





Vanuit het zuidwesten trekt in de loop van de avond richting het noordoosten sneeuw over het land. In het zuidwesten gaat de sneeuw vannacht over in regen of motregen en verdwijnt de gladheid. In het noordoosten trekt de winterse neerslag pas zondag rond het middaguur weg.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers goed voorbereid op weg te gaan en de snelheid te matigen en voldoende afstand houden.

Beetje risicovol

De nacht van zaterdag op zondag wordt volgens Weer.nl 'winters'. Veel plaatsen in Brabant kunnen twee tot vier centimeter sneeuw verwachten. "Misschien in het westen ietsje meer. Op veel plekken in buitengebieden word je zondagochtend dus wakker met een heel leuk laagje sneeuw. Een heel korte, witte voorkerst", aldus Grieta Spannenburg van Weer.nl.

Witte kerst

Maar op een witte kerst rekent de weervrouw niet. "Ik verwacht tijdens Kerstmis zeven of acht graden en wat nattigheid."