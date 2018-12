Het sneeuwt in Brabant: straten kleuren maagdelijk wit

BREDA - Op meerdere plekken in onze provincie zijn de straten zaterdagavond laat wit gekleurd. Onder andere in Tilburg en Breda valt er (natte) sneeuw en (ijs)regen.

Het was voor de sneeuwliefhebbers lang wachten tot er ook daadwerkelijk witte winterse neerslag naar beneden kwam. Vanuit het zuidwesten trok er in eerste instantie vooral een gebied met (ijs)regen over. Later werd dat ook afgewisseld met sneeuw.





























Code geel

Vanwege de sneeuw is er door het KNMI code geel afgekondigd. Automobilisten moeten oppassen, want door de sneeuw en regen kan het verraderlijk glad zijn, waarschuwt Rijkswaterstaat.