Winterse neerslag valt in westen van Brabant, in het oosten nog droog Foto: Ben Saanen

DE BILT - Automobilisten moeten zaterdagavond rekening houden met ijsregen en sneeuw. Het kan door de neerslag verraderlijk glad zijn, waarschuwt Rijkswaterstaat. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. Van sneeuw is om elf uur 's avonds geen sprake, wel regent het in het westen van Brabant. In het oosten is het nog droog.

Geschreven door Peter de Bekker

Rijkswaterstaat is zaterdagavond begonnen met strooien op de Brabantse wegen. De neerslag trekt vanuit het zuidwesten over onze provincie. En dat kan voor gladde wegen zorgen. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers goed voorbereid op weg te gaan en de snelheid te matigen en voldoende afstand houden. Wachten op sneeuw

Op social media wachten veel mensen met spanning op de sneeuw. En hoewel het als eerste in het zuidwesten van Nederland zou kunnen gaan sneeuwen, lijken de straten in Brabant vooral nat te worden, maar niet wit.





De nacht van zaterdag op zondag wordt volgens Weer.nl 'winters'. Veel plaatsen in Brabant kunnen twee tot vier centimeter sneeuw verwachten. "Misschien in het westen ietsje meer. Op veel plekken in buitengebieden word je zondagochtend dus wakker met een heel leuk laagje sneeuw. Een heel korte, witte voorkerst", aldus Grieta Spannenburg van Weer.nl zaterdagmiddag. Witte kerst

Maar op een witte kerst rekent de weervrouw niet. "Ik verwacht tijdens Kerstmis zeven of acht graden en wat nattigheid."