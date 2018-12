KNMI waarschuwt voor sneeuw en regen: 'Het kan verraderlijk glad worden'

DE BILT - We mogen ons verheugen op een 'heel leuk laagje sneeuw' zondagochtend. Maar Grieta Spannenburg van Weer.nl waarschuwt ook. "Het kan verraderlijke glad worden."

De temperatuur loopt zaterdag op naar 2 graden. Met een volle zuidoosten wind - kracht 3, in West-Brabant 4 - ligt de gevoelstemperatuur onder het vriespunt. "Wie de zon wil zien, moet het hebben van de middag", vertelt Spannenburg.

Beetje risicovol

De nacht van zaterdag op zondag wordt volgens haar 'winters'. "Er komt sneeuw aan. Het sneeuwen begint waarschijnlijk rond elf uur, in West-Brabant. Daarvoor valt er nog regen. Dat is een beetje risicovol, want als het goed doorregent, het steeds kouder wordt en de temperatuur van het wegdek dicht bij nul graden ligt, kan er verraderlijke gladheid ontstaan."

Volgens Spannenburg mogen we op veel plaatsen in Brabant twee tot vier centimeter sneeuw verwachten. "Misschien in het westen ietsje meer. Op veel plekken in buitengebieden word je zondagochtend dus wakker met een heel leuk laagje sneeuw. Een heel korte, witte voorkerst."

Witte kerst

Maar op een witte kerst rekent de weervrouw niet. "Ik verwacht tijdens Kerstmis zeven of acht graden en wat nattigheid."