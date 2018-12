Deel dit artikel:













Automobilist maakt dollemansrit door centrum Den Bosch, vrouw uit Vlijmen zwaargewond Archieffoto

DEN BOSCH - Een 23-jarige automobilist uit Den Bosch is vrijdagmiddag aangehouden nadat hij in de Hinthamerstraat in zijn woonplaats een 24-jarige fietser had aangereden. De vrouw uit Vlijmen raakte daarbij zwaargewond aan haar been en is naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Corné Verschuren

De bestuurder reed na het ongeluk door, maar getuigen noteerden het kenteken. Agenten hielden de Bosschenaar rond half zeven aan op de Merwedelaan. Meerdere fietsers

Later bleek dat de verdachte vreemde capriolen had uitgehaald en in de omgeving van de Hinthamerstraat meerdere fietsers bijna had aangereden. De fietsers konden ternauwernood een aanrijding vermijden. Meerdere geschrokken fietsers deden aangifte bij de politie. De man was vermoedelijk onder invloed van drugs. Op het bureau is van hem een speeksel- en bloedtest afgenomen. De monsters worden onderzocht door het NFI. De verdachte zit nog vast. Zijn auto is in beslag genomen voor onderzoek.