Smakelijk recept uit 'Lekker Weekend!' Smakelijk eten!

EINDHOVEN - De rubriek Smakelijk! is elke zaterdag na 10.30 te horen op de radio in het programma Lekker Weekend! Een kok vertelt over een Brabants streekproduct en geeft een bijpassend recept. Op 15 december hoorde je Harm van den Bisen van Hutten Catering.

Geschreven door Martin Volder

"Voor mijn bijdrage aan de rubriek ‘Smakelijk’ in het radioprogramma Lekker Weekend op Omroep Brabant heb ik er voor gekozen om iets lekkers te maken met het rundvlees van de runderen van Henk Broeders uit Berkel-Enschot. Dit keer een recept voor een goed gevulde goulashsoep. Helemaal lekker als het buiten winters koud is. Een ideaal recept zo voor de drukke feestdagen. Want terwijl deze soep staat te pruttelen, heb jij je handen vrij voor andere dingen." Goed gevulde goulashsoep met sucadevlees

Wat heb je nodig voor vier koppen soep:

300 gram sucadevlees 2 uien, gesnipperd 2 rode paprika’s 1 eetlepel paprikapoeder 2 eetlepel azijn 1 klein blikje tomatenpuree 1 theelepel kummel 2 teentjes knoflook, gehakt 3 middelgrote aardappels in blokjes 2 laurierblaadjes 1 rode peper, gehakt 4 grote tomaten in stukken 2 strengen prei in stukken 1 liter water Bakboter Peper en zout

Hoe ga je te werk:

Snijd het vlees in kleine blokjes Bak in een grote soeppan de blokjes vlees, uien, paprika, knoflook en rode peper in de bakboter even aan Doe er de tomatenpuree bij en bak deze even mee Blus af met het water Voeg de kummel, laurier, azijn, paprikapoeder en de tomaten toe Laat het zachtjes anderhalf uur koken Voeg na anderhalf uur de aardappelblokjes en de preiringen toe en laat hem nog een half uur zachtjes koken Breng de soep op smaak met peper en zout