Blooper: confettikanon knalt iets te vroeg voor eindschot Samen voor de Voedselbank [VIDEO]

De Albert Heijn in Oss was helemaal ingericht voor het eindschot van de inzamelingsactie voor de Voedselbank. De mobiele studio met Kristian Westerveld achter de microfoon was al de hele dag rechtstreeks op de radio te horen. De camera's stonden klaar voor een live-uitzending op tv. Gabrina Kikkert van Omroep Brabant zou om kwart voor zes de eindscore bekendmaken. Een recordopbrengst, zo werd gefluisterd.

Naar de knoppen

Om de enorme opbrengst aan voedselpakketten luister bij te zetten, was een confettikanon gehuurd. De bedrading lag er keurig bij. De bediening stond op scherp. Helaas was verslaggeefster Daisy Schalkens nog scherper. Of misschien lag het toch echt aan de knoppen. We zullen het nooit weten.

In de plooi

Het kanon ging af, de confetti spoot alle kanten op, de presentatoren kort in verwarring om vervolgens weer snel in de plooi te schieten. De eindscore werd door Gabrina rechtstreeks op radio en tv bekendgemaakt. Waarna tv-presentator Mart Grol er nog het beste van probeerde te maken. "Ongelooflijk!" klinkt het enthousiast om daarna met eigen hand nog wat neergedwarrelde confetti in de lucht te werpen.

Als de live-uitzending meteen daarna afsluit: "Dees, je had één taak", giert Grol van de pret. Kanonnier Schalkens: "Ja maar, ik zet hem op 'on' en dat ding vliegt gelijk af."

