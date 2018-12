Gele hesjes blokkeren auto's in Eindhoven maar houden zich keurig aan de verkeersregels

Het ging om ongeveer 25 demonstranten die in een kleine optocht door het winkelgebied trokken. Het protest verliep vrij rustig. Met enige wrijving op en rond het zebrapad maar dat duurde kort. "Wij zijn hier om Nederland wakker te schudden", legde een van de demonstranten uit. Een week eerder was er ook een demonstratie van de gele hesjes in de binnenstad.

"Het gaat nergens meer over", zegt een deelneemster aan het protest verontwaardigd. "Rutte doet zijn ding en blijft zijn ding doen. Mensen sta op. Word wakker! Trek een geel hesje aan. Alles wordt weer duurder. We gaan er niet op vooruit. Het gaat alleen maar slechter. De elite wordt rijker, wij worden armer."

Mondjesmaat protest

Rond drie uur was het protest voorbij. Ook in andere steden werd mondjesmaat gedemonstreerd. Alleen in Rotterdam en Amsterdam was de opkomst groter. In beide steden kwamen ongeveer 200 demonstranten opdagen.

Het protest van de gele hesjes komt overwaaien uit Frankrijk. Daar wordt massaal en met veel geweld geprotesteerd. Aanvankelijk vanwege de hoge brandstofprijzen maar na enige weken keerden de demonstranten zich vooral tegen de tweedeling van de samenleving, een maatschappij van rijke en arme burgers.