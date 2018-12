Karima is doof én heeft een eigen bedrijf: de rustigste beautysalon van Brabant

Haar salon Beauté KM is verstopt in een rijtjeshuis in Oudenbosch. In alle rust ontvangt Karima hier haar klanten. Vooral dove mensen weten haar te vinden.

Een van hen is Samira, die speciaal uit Zoetermeer is gekomen omdat ze het zo fijn vindt om door een dove specialist geholpen te worden. Samira komt voor een wimperlifting. "Hier kan ik in gebarentaal communiceren met de schoonheidsspecialist. Als ik bij een horende ben, dan is de communicatie heel lastig, dat maakt me onzeker. Maar hier kan ik het gewoon goed begrijpen", legt ze uit.









Nadat Samira de uitleg, in gebarentaal, heeft gekregen, gaat ze ontspannen achterover liggen terwijl Karima aan de slag gaat. Als er nog iets verduidelijkt moet worden, tikt Karima haar klant even zachtjes op de schouder, waarna een serie handgebaren volgt. Samira kijkt aandachtig, geeft twee duimen omhoog en zakt weer achterover. Een tevreden klant.

Karima gaat ondertussen in opperste concentratie te werk. Ze geniet van het hebben van een eigen zaak en hoopt dat ze hiermee ook anderen kan inspireren. Ze wil vooral laten zien dat een beperking geen reden is om niet een eigen zaak te beginnen. En die zaak is inmiddels al zo populair, dat ook horende klanten haar weten te vinden. Niet alleen omdat Karima gewoon goed is in wat ze doet, ze heeft ook de rustigste beautysalon van heel Brabant.